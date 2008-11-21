Прес-конференцію Червоненка в УНІАН перенесено з 10.30 на 15.30
09:28, 21 листопада 2008Футбол 2012
0 0
Екс-голова відзвітує про роботу
Прес-конференцію в УНІАН голови Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євгена ЧЕРВОНЕНКА перенесено з 10.30 на 15.30.
На прес-конференції Є.ЧЕРВОНЕНКО оприлюднить звіт про виконану агентством роботу, а також пояснить реальні причини ліквідації Нацагентства.
Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.
Реєстрація журналістів - на місці за редакційними посвідченнями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter