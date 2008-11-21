Прес-конференцію Червоненка в УНІАН перенесено з 10.30 на 15.30

Прес-конференцію в УНІАН голови Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євгена ЧЕРВОНЕНКА перенесено з 10.30 на 15.30.

На прес-конференції Є.ЧЕРВОНЕНКО оприлюднить звіт про виконану агентством роботу, а також пояснить реальні причини ліквідації Нацагентства.

Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

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