Австрійська компанія допоможе Львову із фінансуванням «Євроколії»

Австрійська компанія Райффайзен Інвестментс готова залучати інвесторів у проект «Євроколія» і пропонує виступити фінансовим радником у питаннях залучення фінансування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, такої домовленості було досягнуто під час зустрічі у Відні начальника міського управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Сергія КІРАЛЯ і директора напрямку корпоративного фінансування Райффайзен Інвестментс Паула ТРЕММЕЛА.

Згідно проекту, орієнтовна вартість якого понад 500 млн євро, передбачається будівництво вузької колії європейського стандарту шириною 1435 мм від кордону з Польщею до Львова. Загальна протяжність - 75 км.

С.КІРАЛЬ повідомив, що фахівці Райффайзен Інвестментс готові також допомогти місту із стратегічним шляхом реформування системи теплопостачання з залученням приватних інвесторів, що дозволить місту повністю перевести цю сферу на самоокупність без бюджетного фінансування.

На сьогодні вже реалізується перший етап «Євроколії», згідно з яким передбачається розробка концепції проекту, що дасть відповідь на питання технічної та економічної доцільності реалізації проекту. Урядом Нідерландів на концепцію виділені 133 тисячі євро додаткового фінансування. Інша половина суми буде дофінансовуватись за рахунок спонсорів.

Концепцію буде розробляти консорціум голландських компаній «Моварес» і «НЕА».

Як зауважують європейські посадовці, «Євроколія» сприятиме європейській інтеграції України і вирішить більшість питань з перевезенням фанів під час проведення матчів Євро- 2012.