Уряд доручив ОДА частково скасувати місцеві податки для компаній, які будують готелі до Євро-2012

Кабінет міністрів доручив обласним адміністраціям шести українських міст – господарів Євро-2012 розглянути можливість часткового скасування місцевих зборів та податків для компаній, залучених до будівництва та підготовки об’єктів розміщення чемпіонату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

Також Кабмін наполягає, щоб Київська, Одеська, Львівська, Дніпропетровська, Донецька та Харківська ОДА скоротили кількість дозвільних процедур і спростили систему виділення земельних ділянок.

Серед низки першочергових заходів щодо підготовки інфраструктури розміщення до турніру є доручення Держмитслужбі оперативніше розмитнювати товари та вантажі для будівництва об’єктів ЄВРО-2012.