Суркіс: зміна уряду негативно вплине на підготовку до Євро-2012

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС переконаний, що обрання нового уряду та коаліції негативно вплинуть на підготовку до Євро-2012, повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ.

На думку Г.СУРКІСА, в разі зміни складу Кабміну в України не буде можливості готуватися до Євро-2012 і вона може втратити довіру з боку УЄФА.

Президент ФФУ відзначив, що на останньому засіданні уряду 19 листопада прийнято низку сміливих рішень, які стосуються організації й проведення в Україні футбольного фіналу 2012 року. Він також нагадав, що 13 листопада президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ застеріг Україну та Польщу: якщо проекти двох країн не будуть реалізовані вчасно, то відбудеться новий тендер за право проведення Євро-2012.

“Тому рішення, прийняті урядом, дуже важливі − перш за все, у плані виконання зобов’язань самого уряду перед Європейським футбольним союзом”, − наголосив Г.СУРКІС.