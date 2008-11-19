Червоненко порадиться з Ющенком, що робити далі

Голова Національного агентства з питань підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО має намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу того, як реагувати на сьогоднішнє рішення уряду про ліквідацію агентства.

Про це Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив УНІАН телефоном, перебуваючи у польському місті Познані на конференції з питань підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Відповідаючи на запитання щодо можливості оскарження рішення Кабміну, він сказав: “Я повернуся в Україну, пораджуся з моїм керівником. У мене керівник - Президент”.

Є.ЧЕРВОНЕНКО також додав, що зустрінеться з колективом агентства і обговорить це питання з підлеглими. Після цих зустрічей він і прийме рішення щодо подальших дій – звертатися до суду чи виконати рішення Кабміну.

Говорячи про імовірні причини сьогоднішнього рішення уряду про ліквідацію Нацагентства, Є.ЧЕРВОНЕНКО висловив думку, що цей орган ліквідували через прагнення його співробітників працювати прозоро і чесно.

“Ми заважаємо своєю прозорою роботою, відстоюванням чесних і відкритих тендерів при підготовці об’єктів Євро-2012 і використанні коштів”, - зазначив він.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, “якщо 80% об’єктів будується приватними інвесторами, то потрібні прозорі і зрозумілі процедури відбору виконавця робіт”, а останні рішення уряду щодо визначення генпідрядників будівництва стадіону у Львові та з реконструкції НСК “Олімпійський” без проведення тендеру, на його думку, свідчать про протилежне.

“Це ганьба”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.