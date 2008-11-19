Суркіс: діяльність Нацагентства з підготовки Євро-2012 не влаштовувала УЄФА

16:36, 19 листопада 2008
Футбол 2012
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В усьому винні стандарти роботи?

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС заявляє, що діяльність Національного агентства з питань підготовки до Євро-2012 не влаштовувала УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«УЄФА постійно говорила, що польське агентство PL-2012 у рамках співпраці з УЄФА використовує стандарти, які влаштовують футбольний європейський союз. Те, що робить національне агентство – не влаштовувало УЄФА”, - сказав Г.СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.

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