Кабмін дозволив визначити генпідрядника реконструкції «Олімпійського» без тендеру

Кабінет Міністрів України своєю постановою дозволив Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту визначити генерального підрядчика з реконструкції національного спортивного комплексу «Олімпійський» за процедурою одного учасника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Ця постанова визначає, що, враховуючи унікальність, складність і короткий термін проведення робіт, усі ці роботи визначено як специфічні, відповідно до цього уряд дозволив Мінсім’ї здійснювати процедуру закупівлі будівельно-монтажних робіт а одного учасника», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, відповідну закупівлю послуг буде здійснено протягом десяти днів.

Своєю чергою віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК наголосив, що, враховуючи стислі терміни реконструкції НСК «Олімпійський», уряд не може провести конкурс-аукціон з визначення генерального підрядника робіт.

«Якщо говорити про НСК «Олімпійський», до 1 грудня – терміну, визначеного УЄФА, – залишається 10 днів. Ми фізично не можемо оповістити та провести конкурс – це по-перше. А по-друге – ми не можемо убезпечити себе при технології проведення конкурсу від можливих ризиків, які Україна отримала в результаті перемоги на попередньому конкурсі тайванської компанії, яка рівно через два місяці виявилася не здатною займатися проектом НСК «Олімпійський», - пояснив І.ВАСЮНИК.

На думку віце-прем`єра, рішення уряду про закупівлю послуг у одного учасника для визначення генпідрядника реконструкції «Олімпійського» - це єдино правильне рішення.