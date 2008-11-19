Уряд схвалив ТЕО реконструкції НСК «Олімпійський»

Уряд схвалив техніко-економічне обгрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО на брифінгу в Кабінеті міністрів.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, загальна площа ділянки реконструйованого НСК «Олімпійський» становитиме 168,8 тис. кв.м. Міністр повідомив, що вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 1,398 млрд. грн., а устаткування - 114,5 млн. грн. тощо.

«Загальна кошторисна вартість попередньо оцінено в 2,114 млрд. грн. Це перша об`єктивна оцінка, яка підтверджена відповідними розрахунками, документами і розробками», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.