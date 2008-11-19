Уряд схвалив ТЕО реконструкції НСК «Олімпійський»
16:27, 19 листопада 2008Футбол 2012
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Загальна вартість 2,114 млрд. грн.
Уряд схвалив техніко-економічне обгрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО на брифінгу в Кабінеті міністрів.
За словами Ю.ПАВЛЕНКА, загальна площа ділянки реконструйованого НСК «Олімпійський» становитиме 168,8 тис. кв.м. Міністр повідомив, що вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 1,398 млрд. грн., а устаткування - 114,5 млн. грн. тощо.
«Загальна кошторисна вартість попередньо оцінено в 2,114 млрд. грн. Це перша об`єктивна оцінка, яка підтверджена відповідними розрахунками, документами і розробками», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.
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