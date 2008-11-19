В Координаційне бюро з Євро-2012 вже призначено керівника

Координаційне бюро з питань підготовки до проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року очолив Ілля ШЕВЛЯК, якого сьогоднішнім рішенням уряду було звільнено з посади першого заступника міністра у справах сім`ї, молоді і спорту і призначено заступником міністра Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Штатний склад Координаційного бюро налічуватиме 50 осіб і формуватиметься винятково в рамках існуючої граничної штатної чисельності Секретаріату Кабінету Міністрів», - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем`єр також повідомив, що одночасно зі створенням Координаційного бюро уряд затвердив інститут національних координаторів тематичних напрямів у рамках підготовки до Євро-2012. За його словами, статус національного координатора матимуть перші заступники міністрів або заступники міністрів, які займаються в міністерствах питанням підготовки до Євро-2012.

«Рішенням Кабінету Міністрів сьогодні затверджено 17 національних координаторів з питань транспортної інфраструктури, зокрема, аеропортів, автодоріг, спортивної інфраструктури, готельної мережі тощо», - уточнив І.ВАСЮНИК.

Віце-прем`єр також пояснив, що рішення про створення Координаційного бюро і про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до Євро-2012 прийняті, виходячи із зауважень УЄФА на адресу України про неефективність структур з управління підготовкою країни до Євро-2012.

«Рішення про організацію Координаційного бюро при Секретаріаті Кабінету Міністрів мотивоване тим, що ця структура найменше залежить від політичного впливу, від змін в уряді і від розвитку політичної ситуації. Я хочу наголосити, що жодних інших суб`єктивних причин для цього рішення не було», - наголосив І.ВАСЮНИК.

За словами віце-прем`єра, Національне агентство з питань підготовки до Євро-2012 не могло повною мірою реалізувати свої функції.

«Якби на місці керівника Національного агентства був не ЧЕРВОНЕНКО, а СИДОРЕНКО, КОСТЕНКО чи будь-яка інша людина з тими повноваженнями, вона не змогла б забезпечити ефективне виконання функцій Національного агентства», - відзначив віце-прем`єр, наголосивши, що, відповідно до закону, Кабінет Міністрів несе повну відповідальність за успішну підготовку України до проведення в 2012 році фіналу чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.