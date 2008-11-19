Суркіс оцінив сміливість Тимошенко

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає, що потрібно запровадити мораторій на заміну кадрів, які займаються підготовкою Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, наголосивши, що передусім такий мораторій має стосуватися людей, які працюють на своїх посадах чесно, професійно та виявляючи патріотизм.

"Якщо такий підхід буде прийнято, то я впевнений, що новостворена структура – бюро, яке очолюватиме заступник міністра Кабінету Міністрів, буде належним чином, сумлінно виконувати свої обов`язки".

Сьогоднішнє рішення уряду про створення Координаційного бюро, а також усі інші рішення, що стосуються проведення Євро-2012, Г.СУРКІС назвав сміливими та достатньо важливими з погляду виконання зобов`язань уряду перед УЄФА.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і про створення Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду з питань підготовки Євро-2012.

Довідка УНІАН. Національне агентство України з питань підготовки до проведення Євро-2012 було створено в серпні 2007 року. У грудні 2007 р. Кабмін призначив Євгена ЧЕРВОНЕНЬКА головою Нацагентства з питань підготовки до Євро-2012.

Також підготовкою України до Євро-2012 займається Організаційний комітет під керівництвом прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.