Тимошенко залишила Червоненка без роботи

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і про створення Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду з питань підготовки Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК ініціював розгляд на засіданні уряду проекту постанови про заходи з удосконалення системи управління підготовкою до проведення 2012 року чемпіонату Європи з футболу.

Довідка УНІАН. Національна агентство України з питань підготовки та проведення Євро-2012 було створено в серпні 2007 року. У грудні 2007 р. Кабмін призначив Євгена ЧЕРВОНЕНКА головою Нацагентства з питань підготовки до Євро-2012.

Також підготовкою України до Євро-2012 займається Організаційний комітет під керівництвом прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.