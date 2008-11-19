У Харкові до ЧЄ-12 створять транспортний координаційний центр

Для ефективної роботи транспортної системи Харкова під час проведення матчів «Євро-2012» у місті необхідно створити координаційний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, таку точку зору виказали сьогодні під час тематичної наради в Харкові представники науково-дослідних інститутів і Мінтрансу України.

Координаційний центр займатиметься роботою всіх транспортних служб під час проведення чемпіонату, що дасть можливість якісно і вчасно обслуговувати гостей міста – футбольних уболівальників. На даному етапі вже проведено наукове дослідження, яке говорить про те, що подивитися на гру до міста приїдуть приблизно 800 тис. людей.

Значний наплив уболівальників очікується з країн СНД (44-81 тис.), Західної і Центральної Європи (23-35 тис.), а також – сусідніх європейських країн (12-20 тис.). Харків`яни теж не будуть байдужими до масштабної події – число місцевих глядачів, імовірно, складе від 145 до 313 тис. людей.

Відзначено, що ці розрахунки проводилися фахівцями, з урахуванням світового досвіду. Наприклад, свого часу Берлін відвідали 9 млн. фанів, що в 2,7 рази більше числа аборигенів.

Аналізуючи перспективи проведення матчу в Харкові, учасники наради дійшли висновку, що складнощі можуть виникнути не стільки з перебуванням і розміщенням уболівальників, скільки з їх від`їздом. Як показує практика, 80% гостей прагнуть виїхати зразу ж після події, і лише 20% віддають перевагу тому, щоб відразу ж відзначити її, осівши в місцевих кафе і барах.