Томенко пропонує провести засідання Оргкомітету з Євро-2012

Заступник голови Верховної Ради України та заступник голови Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Микола ТОМЕНКО звернувся до прем’єр-міністра, голови Оргкомітету, з пропозицією найближчим часом провести засідання цього Оргкомітету.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він звертає увагу на те, що в Україні на сьогодні існує принаймні дві небезпечні тенденції щодо підготовки до Євро-2012. По-перше, активна публічна дискусія чиновників, кожен з яких пояснює власну версію того, як йде підготовка до Євро, створює серйозну проблему із достовірністю поширюваної інформації. Другою проблемою, за словами М.ТОМЕНКА, є те, що останнім часом відбувається своєрідний «конкурс» максимального використання бюджетних коштів, передбачених на Євро-2012.

Яскравим прикладом цього він вважає пропозицію Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, що подана до Кабінету міністрів України, щодо фінансування реконструкції НСК «Олімпійський» у сумі 2 млрд. 114 млн. 726 тис. 997 грн.

«Ця цифра викликає багато запитань, оскільки, по-перше, міністерством схвалений так званий «концептуальний проект» і ніхто достеменно не знає, якою буде остаточна версія цього проекту. Ще більше дивує названа кошторисна вартість будівництва, яка невідомо з яких причин збільшилася із суми близько 1,5 мільярда до вже більш як 2 мільярдів гривень. Таке серйозне збільшення суми за умов здешевлення будівельних матеріалів в Україні викликає дуже багато запитань», - зауважив М.ТОМЕНКО.

У зв’язку з чим, він пропонує невідкладно провести засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, щоб обговорити загалом стан підготовки України до проведення Євро та ситуацію, що склалася із реконструкцією НСК «Олімпійський».