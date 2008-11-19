В Україні до 2012 року планується побудувати близько 300 готелів

В Україні до 2012 року для розміщення учасників чемпіонату Європи з футболу, туристів і гостей планується побудувати близько 300 готелів за рахунок приватних інвестицій у розмірі 50 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні уряду повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

«Я прошу включити до порядку денного проект розпорядження уряду про затвердження першочергових заходів щодо підтримки розвитку інфраструктури з розміщення до чемпіонату Європи з футболу. Йдеться про будівництво близько 300 готелів до 2012 року із загальним обмягом приватних інвестицій близько 50 млрд. грн. у цінах 2006-2007 років», - сказав І.ВАСЮНИК.

Крім того, віце-прем`єр запропонував уряду також розглянути заходи з удосконалення системи управління підготовкою до проведення Євро-2012.