КРУ продовжує перевірку НСК «Олімпійський»

Контрольно-ревізійне управління Києва продовжує перевірку Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО на прес-конференції 18 листопада, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, результати перевірки КРУ стануть відомі після 19 листопада 2008 року. Після завершення роботи КРУ матеріали роботи комісії будуть передані до Генеральної прокуратури України, додав міністр.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що міністерством також було здійснено перевірку законності укладання інвестиційних договорів та відповідних додаткових угод державними підприємствами, що віднесені до сфери управління Мінсім’ї, молоді та спорту й розміщені на території НСК "Олімпійський".

У ході перевірки комісією було виявлено ряд порушень, допущених державними підприємствами при укладанні інвестиційних договорів.

Зокрема, за даними Ю.ПАВЛЕНКА, з порушеннями були укладені інвестиційні угоди між ДП НСК "Олімпійський" та ТОВ "Урал" (будівництво спортивного павільйону на території "НСК"), та ТОВ "Будівельна інвестиційна компанія "ТМ" (12 - поверхова споруда на території "НСК"), а також між державним підприємством "Атлет" та ТОВ "Інтерспорт".

На підставі звіту комісії міністерством було направлено звернення до Генеральної прокуратури з проханням перевірити законність укладання договорів та здійснення будівництва, сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

У свою чергу Генеральною прокуратурою України було опротестоване рішення Київської міської ради щодо передачі ТОВ "Урал" та ТОВ "Інтерспорт" земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-готельно-житлових приміщень. Також Генеральною прокуратурою було в судовому порядку оскаржено угоду між ДП "НСК "Олімпійський" та ТОВ "БІК"ТМ", поінформував міністр.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, на сьогоднішній день підготовлено проекти рішень Київради про розгляд протестів на сесії Київради, додав Ю.ПАВЛЕНКО.

Щодо угоди між ДП "НСК "Олімпійський" та ТОВ "БІК" ТМ", то, за даними керівника Мінсім’ї, Господарським судом міста Києва прийнято рішення про визначення інвестиційної угоди та додаткових угод до неї не дійсними.

Ю.ПАВЛЕНКО також зазначив, що в жовтні цього року за рішенням атестаційної комісії міністерства у зв’язку з невідповідністю займаній посаді було звільнено з посади керівника ДП НСК «Олімпійський» Валерія БУГАЯ, який вже до того мав два стягнення. У зв’язку зі зміною керівника на цьому державному підприємстві, згідно вимог Господарського Кодексу, була проведена ревізія. У ході перевірки, зазначив Ю.ПАВЛЕНКО, було виявлено ряд грубих порушень у використанні бюджетних коштів, які допустив колишній керівник НСК «Олімпійський» В.БУГАЙ. Зокрема, за словами міністра, було встановлено, що в 2007 році фактично не були виконі заактовані роботи на суму 196 730 грн. Крім того, встановлено завищення вартості робіт на суму 98 211 грн.