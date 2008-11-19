У півфіналі Кубку України «Шахтар» знову зустрінеться з «Динамо»

Вчора, 18 листопада, відбулося жеребкування півфіналів Датагруп − Кубку України, до яких пробилися «Шахтар», «Динамо», «Металіст» і «Ворскла», повідомили УНІАН в інформ-службі Федерації футболу України.

За підсумками жеребкування на цій стадії змагань у Донецьку між собою зустрінуться «Шахтар» та київське «Динамо», а у іншій парі у Харкові посперечаються «Металіст» і полтавська «Ворскла». Нагадаємо, що за регламентом півфінальний раунд складається з одного поєдинку. Якщо він закінчиться внічию, для визначення переможця призначається додаткова зустріч на полі команди, яка грала на виїзді.

Якщо і додатковий матч завершиться мирним підсумком, суперникам доведеться провести два додаткові екстра-тайми по 15 хвилин, а у разі необхідності і виконати серію 11-метрових ударів.

Дату проведення матчів розіграшу 1/2 фіналу Кубка України буде визначено в грудні.