Сьогодні збірна України спробує перемогти ”вікінгів” з Норвегії

Сьогодні у Дніпропетровську на стадіоні „Арена Дніпро” о 20.00 розпочнеться товариський матч між національними збірними України та Норвегії з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, мер Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО на брифінгу заявив, що організація цього матчу має безпосереднє відношення до оцінки готовності міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За його словами, «все, що залежало від місцевої влади, зроблено».

І.КУЛІЧЕНКО зазначив, що Дніпропетровськ не залучатиме до охорони правопорядку під час футбольного матчу спецпідрозділи міліції з інших регіонів.

Мер наголосив, що згідно з вимогами УЄФА, на стадіоні порядок безпосередньо підтримуватимуть стюарди та охорона стадіону.

На матч акредитовано 20 журналістів з Норвегії. Кількість закордонних уболівальників, які приїдуть до Дніпропетровська, поки що точно не відома. Попередньо на матч прибуде від 1 до 4 чартерних літаків з Норвегії.

І.КУЛІЧЕНКО повідомив, що „99,9% глядачів, які прийдуть на матч національних збірних України та Норвегії, - це місцеві жителі”.

Мер Дніпропетровська закликав жителів міста підтримати збірну і прийти на матч з норвежцями.