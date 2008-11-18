У Донецьку до Євро-2012 збудують аквапарк вартістю 25 млн. доларів

У Донецьку до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в одній з майбутніх фан-зон збудують аквапарк «Королівське побережжя» проектною вартістю 25 млн. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, аквапарк буде збудований у Центральному парку культури та відпочинку ім. Щербакова на площі в два гектари.

Передбачаються як відкрита, так і крита аквазона, в якій зможуть розміститися близько 500 чоловік одночасно. Під прозорим куполом діаметром 85 м, заввишки 24 м знаходитиметься 5 великих гірок і одна дитяча зі своїм басейном, також збудують хвилевий басейн і басейн-джакузі. У відкритій аквазоні планується обладнати три великі гірки, загальний і дитячий басейни.

Оригінальний буде сам купол, проект якого розроблений у Канаді: розсувні сегменти дозволять взимку відкриту зону трансформувати в закриту. Також проект припускає наявність «річки», якою можна пливти на плотах, різні атракціони, пляжний берег. Крім того, передбачено будівництво SPA-центру і кафе.

Інвестором будівництва аквапарку виступила компанія «Аквадонінвест», підрядник – Сімферопольська фірма «Інтерстиль», субпідрядниками виступають кілька організацій, зокрема зарубіжних. Інвестори обіцяють, що архітектура і дизайн донецького аквапарку будуть унікальні. Проект екологічно безпечний, з використанням замкнутого циклу очищення води за сучасними технологіями.

Проект розрахований на сімейний відпочинок усіх категорій громадян з прийнятною ціною квитків – 1 година розваг для дітей обійдеться в 9 грн., для дорослих – 15 грн.