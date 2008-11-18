Вартість реконструкції НСК «Олімпійський» 2,2 млрд. грн.

Вартість реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», закладена в техніко-економічному обгрунтуванні (концептуальному проекті) робіт з реконструкції стадіону, оцінюється в 2 млрд. 184 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА.

“Сьогодні в ТЕО, яке має комплексний позитивний висновок, названа цифра 2 млрд. 184 млн. грн.”, - сказав він.

При цьому А.БЕРКУТА уточнив, що ця цифра може бути не остаточною. Раніше вартість робіт з реконструкції стадіону оцінювалася в 1,5 млрд. грн.

За оцінками А.БЕРКУТИ, для перекладання інженерних мереж, зокрема Прозоровського колектора, який проходить територією стадіону, необхідно близько 300 млн. грн.

Перший заступник міністра вважає, що в умовах кризи генеральним підрядником реконструкції стадіону має стати українська компанія. У числі будівельних організацій, які здатні виконати такий обсяг робіт, він назвав «Київміськбуд», «Укрмонолітспецбуд», «Укрстальконструкцію».

“Я за те, щоб стадіон будував український генпідрядник. І він здатний збудувати його», - підкреслив А.БЕРКУТА.

Він також зазначив, що покрівельні матеріали і конструкції, які підтримуватимуть дах стадіону, можливо, будуть не вітчизняного виробництва.

Серед проблем, які необхідно вирішити в найближчому майбутньому, А.БЕРКУТА виділив земельне питання, оскільки близько 11 га землі, якою володіють п`ятеро власників, необхідно звільнити для створення можливості евакуації глядачів зі стадіону і розвитку інженерної інфраструктури.

“Ми будемо радитися і аналізувати інвестдоговори. Якщо все законно, то все законним шляхом і вирішуватиметься», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 19 листопада планує розглянути і затвердити концептуальний проект (техніко-економічне обгрунтування ) реконструкції НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, наприкінці жовтня концептуальний проект реконструкції «Олімпійського», розроблений німецькою компанією GMP, був схвалений архітектурно-містобудівними радами Міністерства регіонального розвитку і будівництва і Київської міської держадміністрації.