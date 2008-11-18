Як швидше будувати стадіон (польський досвід)
Веб-камера працює в режимі real time
Вроцлав став третім містом у Польщі, де встановлено спеціальну веб-камеру, через яку можна спостерігати за темпами будівництва нового стадіону до Євро-2012.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили у компанії PL 2012, яка координує роботи з підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в цій країні.
На даному етапі на місці будівництва проводяться підготовчі роботи.
«У місці, де буде споруждена вроцлавська арена, продовжуться роботи зі збирання сміття, вирубка дерев та вирівнювання території», - відзначили в компанії.
У PL 2012 повідомили, що у грудні цього року буде оголошено переможця тендеру з будівництва стадіону. Нова спортивна арента має бути готова до 2011 року.
Веб-камера працює у режимі реального часу.
Як повідомляв УНІАН, на початку листопада веб-камеру з видом на будівництво Національного стадіону було встановлено у Варшаві, а першим містом, яке встановилу таку камеру, став Краків.
За даними PL 2012, найближчим часом аналогічні камери встановлять у Гданьську, Познані і Хожуві.