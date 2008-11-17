За два дні в уряді очікують початку будівництва стадіону у Львові

У Кабінеті міністрів України очікують, що 19 листопада у Львові почнеться будівництво стадіону до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК під час засідання у Києві Міжвідомчої антикризової групи з реконструкції НСК “Олімпійський”.

“По Львову всі формальні процедури для початку робіт пройдені, зараз відбувається узгодження регіональним представником Міністерства будівництва документів на початок будівництва, і ми очікуємо, що в середу (19 листопада - УНІАН) будуть розпочаті реальні фізичні роботи по будівництву львівського стадіону”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Він додав, що, згідно із графіком, будівництво має бути завершено до кінця 2010 року.

Зі свого боку, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС зауважив, що початок будівництва стадіону стане свідченням того, що в місті розуміють кризовий стан, у якому перебуває підготовка чемпіонату. Однак сьогодні Г.СУРКІС не може сказати, "що Львів у повній мірі зрозумів це".

“Львів повинен зробити все залежне від себе, щоб продемонструвати експертам УЄФА, що вони у стислі терміни наздоженуть той потяг (підготовки до Євро-2012 – УНІАН), який набирає швидкість. Але для того, щоб його наздогнати, у Львова може не бути шансів, якщо вони не будуть перейматися 24 години на добу цим питанням”, - підкреслив президент ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада рішенням Міністерства економіки Львову було надано право на підписання угоди на правах єдиного виконавця для будівництва стадіону з ВАТ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс». З боку генерального підрядника угода вже підписана. Для підписання угоди з боку Управління капітального будівництва міста здійснюється низка необхідних формальних процедур.