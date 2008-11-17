Реконструкція НСК “Олімпійський” коштуватиме 1,5-2 млрд. грн.

Реконструкція Національного спортивного комплексу “Олімпійський” до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року коштуватиме державному бюджету України від 1,5 до 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК під час засідання Міжвідомчої антикризової групи з реконструкції спорткомплексу.

"Попередня кошторисна вартість робіт по стадіону становила 1,5 млрд. грн., а в ході підготовки кінцевих проектних рішень вона може коливатися до 2 млрд. грн.”, - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, така кошторисна вартість відповідає тенденціям на будівництво чи реконструкцію такого роду спортивних споруд.

Як повідомляв УНІАН, техніко-економічне обгрунтування реконструкції НСК “Олімпійський” уряд має затвердити на своєму засіданні 19 листопада. Усі будівельні роботи з підготовки стадіону до Євро-2012 фінансуються з державного бюджету України.