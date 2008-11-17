Генпідрядника з реконструкції НСК “Олімпійський” визначить уряд

Генерального підрядника з реконструкції Національного спортивного комплексу “Олімпійський” до Євро-2012 буде визначено урядом без проведення тендеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК під час засідання Міжвідомчої антикризової групи з реконструкції спорткомплексу.

“Думаю, що найбільш правильним рішенням, у тому числі і яке буде відповіддю на певні кризові тенденції, що є в українській економіці, таким генпідрядником має бути українська будівельна організація”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Водночас він не назвав можливих претендентів, зауваживши, що “організацій, які можуть справитися з таким масштабним об’єктом, в Україні небагато, тому на засіданні уряду таке рішення буде прийнято”.

Зі свого боку, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС висловив припущення, що генпідрядником може стати холдингова компанія “Київміськбуд”, яка проводила демонтажні роботи на стадіоні.

“Не таємниця, що сьогодні всі роботи стосовно демонтажу виконував холдинг "Київміськбуд“, тому, можливо, він є одним із претендентів на те, щоб у постійному режимі перейматися вже конкретною фазою, пов’язаною з реконструкцією «Олімпійського» стадіону”, - сказав Г.СУРКІС.

Відповідаючи на запитання щодо можливої участі іноземної компанії у будівельних роботах на НСК, він зазначив, що реконструкція має бути проведена у дуже стислі терміни, а головне - Україна може впоратися своїми силами.

“Є сьогодні, можливо, бажання у когось і в цьому питанні поставити під сумнів власні можливості, але зараз, під час економічної кризи, потрібно підтримувати власного виробника”, - підкреслив президент ФФУ.