Кабмін 19 листопада затвердить ТЕО реконструкції НСК “Олімпійський”

Кабінет міністрів України на своєму наступному засіданні 19 листопада розгляне і затвердить концептуальний проект (техніко-економічне обгрунтування) реконструкції Національного спортивного комплексу “Олімпійський”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК сьогодні під час засідання Міжвідомчої антикризової групи з реконструкції НСК.

І.ВАСЮНИК, зокрема, сказав, що на сьогоднішньому засіданні було ще раз розглянуто ТЕО реконструкції з тим, щоб в середу, 19 листопада, винести його на засідання уряду і затвердити.

“Це означає, що проект НСК “Олімпійський” входить у найважливішу фазу – зняті всі формальні речі щодо початку будівництва. Схвалюється техніко-економічне обгрунтування, уряд і надалі підтверджує, що він як фінансував, так і в повній мірі буде фінансувати цей проект”, - підкреслив віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня концептуальний проект (техніко-економічне обгрунтування) реконструкції НСК “Олімпійський”, розроблений німецькою компанією GMP, був схвалений архітектурно-містобудівними радами Міністерства регіонального розвитку та будівництва і Київської міської держадміністрації.