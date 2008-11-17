У Харкові з’явилися програми підготовки районів до Євро 2012

Відповідно до доручення Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА районними у місті Харкові радами розроблені районні цільові програми з підготовки та проведення Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, у восьми районах дані програми вже затверджені, а в одному це питання буде розглянуто на сесії райради 21 листопада.

Основним завданням районних програм є приведення у належний стан фасадів будинків, реконструкція внутрішньоквартальної вулично-дорожньої мережі, благоустрій території, прилеглої до будинків та споруд, що розташовані за маршрутами руху учасників та гостей чемпіонату.

На цей час всі програми перебувають на розгляді та узгодженні міських експертів з питань реалізації вимог УЄФА.