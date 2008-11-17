У прес-центрі «Донбас Арени» готові кабіни для перекладачів

На «Донбас Арені» наближаються до завершення роботи з будівництва прес-центру, розрахованого на 180 журналістів, – вже готові кабіни для перекладачів і помости для теле- і фотоустаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, також на центральній похилій частині ньюзрума споруджені сходи.

Тренери і футболісти – головні дійові особи прес-конференцій, підходитимуть до столу з двох боків. В даний час майбутній ньюзрум і коридори, які ведуть до конференц-залу, штукатурять і розчищаються від будівельного сміття.

Декількома днями раніше на майбутній п`ятизірковій арені ФК «Шахтар» в енергоцентрі, розташованому в північній частині паркової території, запустили автоматизовану котельну потужністю 7 мегават.

Тут же, в енергоцентрі, встановлено і холодильне устаткування, завдяки якому на «Донбас Арені» створюватимуться комфортні кліматичні умови.