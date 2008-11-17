Мірча Луческу: суддівство в матчі з Динамо було на рівні Ліги чемпіонів

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ вважає, що суддівство в матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу «Шахтар» - «Динамо» 16 листопада в Донецьку відповідало рівню Ліги чемпіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ заявив на післяматчевій прес-конференції.

«Суддівство, хочу сказати, було рівня Ліги чемпіонів. Командам давали грати, не було зайвих свистків», - сказав тренер «гірників».

М.ЛУЧЕСКУ підкреслив, що «Шахтар» «здобув дуже важливі 3 очки і вони навіть важливіші за те, що ми обіграли саме «Динамо».

На думку наставника «Шахтаря», «нам сьогодні допомогли грамотні дії і плюс повна самовіддача з першою до останньої хвилини матчу».

Одночасно М.ЛУЧЕСКУ вказав, що «те ж саме було і з боку «Динамо».

«Скажу чесно, це, напевно, перша гра в чемпіонаті України за всі роки моєї роботи тут, яку можна зіставити з рівнем Ліги чемпіонів», - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.

На його думку, «гірники» «заслужили результат, з яким закінчилася гра».

«Сподіватимемось, що в такому ж режимі команда гратимемо далі, безпосередньо в матчі зі Львовом і потім з Базелем», - підсумував головний тренер «Шахтаря».

Як повідомляв УНІАН, в неділю в Донецьку «Шахтар» виграв з рахунком 1:0 матч 15-го туру Чемпіонату України з футболу у київського «Динамо». На післяматчевій прес-конференції головний тренер «Динамо» Юрій СЬОМІН упевнено заявив, що «Шахтар» забив гол з офсайду (положення «поза грою»). Гру обслуговувала бригада арбітрів зі Швеції на чолі з Петером ФРОЙДФЕЛЬДТОМ.