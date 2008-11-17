Результати 15-го туру Чемпіонату України з футболу
Металург повертається на другий рядок
Однаковими нічиїми закінчилися останні матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу
Дніпро - Зоря 1:1 (Лисицький 9 - Райчевич 10)
Металіст - ФК Харків 1:1 (Коельо 11 - Платон 30)
Нагадаємо, що раніше відбулися матчі:
Арсенал - Металург Д 0:1 (Аракелян 75)
Шахтар - Динамо 1:0 (Вілліан 34)
Іллічівець - Таврія 3:3 (Ярошенко 16 пен., Ситник 18, Кривошиєнко 37 пен. - Донець 42, Ідахор 60, Маркович 70)
Ворскла - Кривбас 0:0
ФК Львів - Карпати 2:4 (Федорчук 10, Г.Баранець 22 - Кузнєцов 41, Кожанов 57, Худобяк 65, Кополовець 79)
Металург З - Чорноморець 1:3 (Алозіє 90+1 - Коритько 55, Косирін 68, 78)
Турнірне становище:
1 Динамо - 37
2 Металург Д - 32
3 Металіст - 31
4 Ворскла - 27
5 Шахтар - 25
6 Дніпро - 24
7 Металург - 23
8 Зоря - 21
9 Карпати - 18
10 Чорноморець - 17
11 Кривбас - 15
12 Іллічівець - 12
13 Арсенал - 11
14 Таврія - 11
15 ФК Харків - 9
16 ФК Львів - 9