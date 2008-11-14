Кален: достовірна інформація про підготовку Євро-2012 у Суркіса і Лято

Операційний директор УЄФА Мартін КАЛЕН наголошує, що найбільш повною та достовірною інформацією щодо стану підготовки об’єктів Євро-2012 в Україні та Польщі володіють президенти футбольних федерації країн Григорій СУРКІС та Гжегож ЛЯТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, хто в Україні та Польщі може бути наділеним повноваженнями офіційно коментувати хід підготовки країн до турніру.“Оцінювати цей процес в будь-якому випадку буде дуже багато людей − компетентних і зовсім ні. До цього треба звикнути і поставитися із розумінням. Проте мушу підкреслити, що найбільш достовірною та адекватною інформацією володітимуть Григорій СУРКІС та Гжегож ЛЯТО, президенти ФФУ та ПФС”, - сказав М.КАЛЕН.

Він також зауважив, що неоднозначні повідомлення тиражувалися світовими ЗМІ і під час минулих Євро-турнірів. “Підготовку до подібних масштабних турнірів завжди супроводжують цілком зрозумілі суспільні побоювання. Так було і в Бельгії з Нідерландами на Євро-2000, і в Португалії в 2004-му, і в Швейцарії та Австрії в 2008-му”, - додав він.

Однак, зазначив операційний директор УЄФА, до чемпіонату три з половиною роки і ситуація в інформаційному просторі з висвітленням підготовки Євро-2012 ще зміниться. “Конче важливо, щоб країни-організатори частіше створювали гарні новини. Це створюватиме гарне враження про Україну та Польщу у світової преси, котра з кожним роком все активніше цікавитиметься підготовкою до фіналу європейського чемпіонату”, - сказав М.КАЛЕН.

Зі свого боку, Г.СУРКІС та Г.ЛЯТО також закликали журналістів не вірити кожній заяві щодо Євро-2012, тим більше негативнго змісту, і намагатися тиражувати позитивні натрої і компетентні професійні оцінки.

“Я закликаю усіх представників ЗМІ повірити в здатність України та Польщі достойно провести цей видатний захід, передавши цю впевненість й мешканцям наших країн”, − звернувся до присутніх Г.СУРКІС.