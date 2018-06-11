Як сусіди готуються до Євро-2012 (оцінка польськими ЗМІ власної країни)

"Ми можемо спати спокійно, якщо головним критерієм готовності до підготовки Євро-2012 є будівництво стадіонів. Перші палі вбиті в землю. На місце будівництва виїхала важка техніка. Інвестиційний запал не згасає, а ще більше розгоряється. І хоча усіх планів організаторів реалізувати не вдасться, то стадіони будуть готові вчасно. Можливо, їх буде більше, ніж потрібно", - пише Gazeta Wyborcza в четвер 13 листопада в черговому рапорті з підготовки 6 польских міст до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Познань

У Познані приготування до Євро-2012 найкраще видно на стадіоні Леха. Модернізований об`єкт має вже готові 2 нові трибуни. Кваліфікація футболістів футбольного клубу Лех до групового турніру чепіонату УЄФА дещо затримає реконструкцію однієї із двох трибун, що залишились, однак це не матиме принципового значення.

Місцева влада планувала розпочати роботи вже незабаром, але після протестів фанатів їх відкладено на початок грудня. Незважаючи на цю затримку до кінця року не залишиться і сліду від старих трибун. Немає теж загрози, що ця затримка вплине на терміни введення експлуатації нового стадіону.

У 2010 році Познань стане першим містом-організатором Євро-2012 у Польщі, що матиме новий стадіон.

А що з дорогами?

Однозначно не вдасться зреалізувати найважливішу інвестицію із будівництва експрес-дороги, яка мала б поєднати автостраду, стадіон та летовище.

Влада Познані за 18 місяців навіть не почала проводити підготовчі роботи з оголошення тендеру на будівництво цієї дороги через її надзвичайну дороговизну - понад 660 млн. доларів.

Натомість, місцеві власті проводять роботи із розширення місцевих доріг, що знаходяться поблизу стадіону та планують рятувати ситуацію введенням додаткових маршрутів комунального транспорту.

Зокрема, до 2012 року планується спорудити 3 нові трамвайні лінії, для чого в цьому місяці буде оголошено тендер на закупівлю 40 сучасних трамваїв.

Місцевий аеропорт Лавіца хоча і планує розбудувати термінал, але швидше за все не встигне це зробити до 2012 року.

Це значить, що наймовірніше футбольні фанати, які прилетять до Познані, будуть проходити контроль в спеціально облаштованих додаткових палатках.

Вроцлав

Поки у Вроцлаві багато інвестицій на підготовчому етапі: оголошено тендери, підготовлено проекти та території, на яких будуть споруджуватись об`єкти.

В Масліцах, де буде споруджено стадіон, триває збирання сміття, зрубка дерев та вирівнення території. У грудні буде оголошена фірма, що займеться спорудженням стадіону. Останній етап тендеру подолали 3 консорціуми: грецько-польський J&P Avax i Mostostal (Варшава), німецько-австрійсько-польська фірма Alpine Bau, що співпрацює з Hydrobudową Polska i PBG; та Max Bogl z Budimeksem Dromeksem.

До кінця року місто витратить на підготовчі роботи з будівництва стадіону близько 20 мільйонів доларів, що складає десяту частину загальної вартості проекту.

Схоже виглядають "дорожні інвестиції", а саме сполучення центру міста з летовищем та будівництво об`їзної дороги на півночі Вроцлава.

У першому випадку вже завершено підготовчі роботи та оголошено тендер, а в другому вибрано фірму, яка будуватиме дорогу.

На кожен з цих проектів до кінця 2008 року місто виділить по 1,3 млн доларів.

Найбільший прогрес видно в реконструкції дороги, що веде на летовище. Нею вже можуть їздити автомобілі та трамваї. Залишилось доробити тротуари для пішоходів. На її реконструкцію вже витрачено понад 24 млн. доларів.

Варшава

Старі трибутни й бетонні елементи старого стадіону розібрала фірма Pol-Aqua. Робота йде швидко й поки не виникло значних проблем.

Працівники відкопали одну бомбу з часів Другої світової війни, але цей інцидент затримав роботи тільки на одній невеликій ділянці й лише на пару годин. Згідно умови, фірма-виконавець повина не тільки демонтувати старі конструкції, але зміцнити територію будівництва нового Національного стадіону 14 тисячами спеціальних паль.

Pol-Aqua за ці роботи отримає понад 40 мільйонів доларів.

Фірма повинна завершити роботи до середини квітня, але останнім часом щоразу впевніше стверджує, що все завершить у березні.

Однак, це тільки початок перед будівництвом самого стадіону.

Наприкінці листопада закінчується термін подачі заявок для участі в тендері на будівництво Національного стадіону.

Згідно планів, стадіон повинен бути готовим за 24 місяці.

До кінця року фірма-проектант JSK Architekci повина завершити підготовку проекту стадіону, а вже у квітні -травні 2009 року повинні розпочатись роботи з його спорудження.

Національний стадіон стане єдиним об`єктом Євро-2012, будівництво якого повністю буде профінансовано з коштів бюджету Польщі.

За попередніми оцінками, стадіон обійдеться в 400 млн. доларів.

Натомість незрозуміла ситуація із впорядкуванням території навколо Національного стадіону.

Влітку на конкурсі на виконання цих робіт визначено переможця, але до сьогодні Міністерство спорту не підписало з ним договору.

Малоймовірно, щоб до 2012 року біля стадіону було споруджено хоч що не будь. Раніше планувалось, серед іншого, спортивний зал на 20 тисяч глядачів, готель та офісні приміщення.

До чемпіонату теж не буде споруджену другу лінію столичного метро, одна із станцій якої мала бути одразу біля Національного стадіону.

Гданьськ

У Гданьську вирішено проводити окремі тендери: на проект, земляні роботи і безпосередньо на будівництво стадіону.

Проект, підготовлений консорціумом на чолі з німецькою фірмою RKW, вже практично готовий.

24 листопада буде оголошена фірма-переможець тендеру на виконання земляних робіт, які розпочнуться наприкінці грудня й повинні завершитись до червня 2009 року.

Власне тоді до роботи приступить фірма, яка займеться безпосередньо спорудженням стадіону, і котра має бути вибрана на тендері в квітні наступного року.

В останій день листопада оголошено тендер на страхувальника будівництва гданьського стадіону, згідно якого бажаючі фірми можуть подавати заявки до 27 листопада. За попередніми оцінками, страхування об`єкту обійдеться понад 260 тисяч доларів.

У Гданьську також хочуть "продати" назву майбутнього стадіону.

"Готуємо спільно з представниками голандської Amsterdam Areny кампанію з продажу назви (стадіону), - каже Ришард Трикоско, голова компанії BIEG2012, відповідальна за приготування Гданська до Євро-2012.

Краків

Краків до чемпіонату хоче збудувати 3 великі стадіони. Поки має кошти лише на один з них. Будівництво усіх 3 стадіонів може поставити під загрозу реалізацію інших важливих проектів, які вимагає УЄФА для підготовки до Євро-2012.

Новий стадіон «Вісла Краків» з осені 2010 зможе прийняти 33 тисячі глядачів.

Місто розраховує, що він стане одним з головних арен на чемпіонаті Європі з футболу у 2012 році, які спільно проводитимуть Польща та Україна.

Кілька сотень метрів поруч планується спорудити новий стадіон другого клубу Першої Ліги Польщі «Краковії».

Він мав би стати тренувальним стадіоном на Євро-2012.

Після реконструкції на його трибунах могли б спостерігати за матчами 17 тисяч уболівальників.

Ще один стадіон місто хотіло б збудувати для команди «Хутнік», що грає сьогодні у 3 лізі. Цей стадіон також мав би стати тренувальним для команд, що приїдуть на Євро-2012.

Вартість спорудження цих трьох стадіонів перевищує розмір усіх інвестицій закладених в бюджет Кракова на 2009 рік – 250 млн. доларів.

Компанія PL.2012, яка координує роботи з підготовки до чемпіонату хвалить Краків за високі темпи робіт, але попереджає бажання місцевих чиновників будувати нові стадіони.

«Звичайно, чим краща спортивна інфраструктура буде представлена експертам УЄФА, тим більші шанси має місто на організацію матчів. Але стадіони це ще не все, особливо якщо мало грошей на інші інвестиції, також важливі для УЄФА», - каже Катажина Меллер, пресс-секретар PL.2012.

«Краків якраз є в непоганій ситуації, але має ще багато що зробити. Хоча б паркінги поблизу головного стадіону чи мережу трамваїв, які б забезпечили добре сполучення зі стадіоном», - додає прес-секретар.

Хожів

Сльонський стадіон повинен бути готовий до експлуатації в 2011 році. Однак, до сих пір невідомо, чи відбудуться там матчі. Хожів знаходиться на резервному списку міст-організаторів Євро-2012.

Настрої у місті покращились, коли нещодавно представники УЄФА заявили, що поділ міст між організаторами чемпіонату в Україні та Польщі не мусить бути обов’язково рівним. (Це значить, що більше матчів, приміром, могло б відбутись у Польщі, якщо б українські міста не встигли з приготуваннями –УНІАН).

Хожів і Краків мають досить великі шанси на гостювання матчів Євро в 2012 році.

Сльонський стадіон вже сьогодні має понад 47 тисяч місць для глядачів, а також готель та сучасний зал для проведення спортивних заходів та конференцій.

Крім цього є поле з синтентичною травою, що отримало сертифікат ФІФА.

Однак, для Євро-2012 цього мало. Потрібно також мати криті трибуни

Проект такої реконструкції вже доручено німецькій фірмі gmp Architekten, яка нещодавно вже демонструвала свій макет.

Після модернізації, яка обійдеться 120 мільйонів доларів і має завершитись до 29 квітня 2011 року, Сльонський стадіон зможе вмістити 51,5 тисяч глядачів.

Переклад з польської - Роман Кисіль, власний кореспондент УНІАН у Варшаві.