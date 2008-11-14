Готовність Дніпропетровська до ЧЄ-12 покаже матч Україна-Норвегія-мер

Організаця товариського футбольного матчу між збірними України та Норвегії має безпосереднє відношення до оцінки готовності Дніпропетровська до проведення Євро-2012 – мер міста

Дніпропетровськ. 14 листопада. УНІАН. Організаця товариського футбольного матчу між національними збірними України та Норвегії, який відбудеться 19 листопада на дніпропетровському стадіоні „Арена Дніпро”, має безпосереднє відношення до оцінки готовності Дніпропетровська до проведення Євро-2012. Про це сьогодні на брифінгу повідомив Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО.

За його словами, «».

І.КУЛІЧЕНКО зазначив, що Дніпропетровськ не залучатиме до охорони правопорядку під час футбольного матчу спецпідрозділи міліції з інших регіонів.

Мер наголосив, що згідно з вимогами УЄФА, безпосередню на стадіоні порядок підтримуватимуть стюарди та охорона стадіону.

Команда збірної Норвегії прибуде до Дніпропетровська чартерним рейсом 17 листопада. Рішення приїхати до нашого міста за два дні до проведення матчу було прийняте після відвідування в жовтні цього року норвезькими гостями Дніпропетровська.

Норвезькі оцінили місто в цілому, особливо їм сподобалася набережна.

Вони виявили бажання приїхати до Дніпропетровська не за добу, а за дві до матчу , аби гравці змогли не лише провести тренування, а і познайомитися з містом.

На матч 19 листопада акредитовано 20 журналістів з Норвегії. Кількість закондонних вболівальникі, які приїдуть до Дніпропетровська наразі не уточнена. Попередньо на матч прибуде від 1 до 4 чартерних літаків з Норвегії.

І.КУЛІЧЕНКО повідомив, що „99,9% глядачів, які прийдуть на матч національних збірних України та Норвегії, це місцеві жителі”.

Мер Дніпропетровська закликав жителів міста підтримати українську футбольну збірну і прийти на матч з норвезцями.

Наразі на матч продано 3,5 тис. квитків.