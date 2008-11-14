Приватизація Дніпропетровського аеропорту «зайшла в безвихідь»?

Мер Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО вважає, що питання приватизації Дніпропетровського аеропорту «зайшло в безвихідь». Про це І.КУЛІЧЕНКО заявив сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську.

За його словами, для вирішення питання приватизації необхідна політична воля на рівні уряду. Разом з тим мер сумнівається, що в тій ситуації, що склалася в країні, «політичній волі немає звідки взятися».

«Я вважаю, що якщо в Дніпропетровському аеропорту взагалі нічого не робити – це 30% виконання наших обіцянок перед УЄФА щодо прийому розрахункового потоку туристів на матчі Євро-2012, які пройдуть в Дніпропетровську», - сказав І.КУЛІЧЕНКО.

За його словами, для 100%-ного виконання програми підготовки Дніпропетровського аеропорту до Євро-2012 уряду необхідно «взяти на себе сміливість» і профінансувати реконструкцію злітно-посадочної смуги аеропорту і служби навігації.

І.КУЛІЧЕНКО зазначив, що зі свого боку Дніпропетровська область спільно з інвестором зможе побудувати в аеропорту тимчасовий термінал для прийому туристів, автопаркінг і всю необхідну інфраструктуру І.КУЛІЧЕНКО послався на приклад Берна, що приймав Євро-2008. У аеропорту Берна було побудовано тимчасовий термінал, який після завершення футбольного чемпіонату демонтували.

Як повідомляв УНІАН, раніше І.КУЛІЧЕНКО заявляв, що влада Дніпропетровська чекає 7 листопада остаточного вирішення урядом питання реконструкції Дніпропетровського аеропорту до Євро-2012.

Мер зазначив, що аеропорт є об`єктом, у підготовці якого до Євро-2012 спостерігається відставання, хоча й не кризове, проте питання його реконструкції поки що не вирішене.

"Аеропорт є державною власністю, але раніше були створені умови для передачі його компанії "Дніпро Авіа". Вже 5 років йдуть судові процеси, а рішення суду немає", - сказав І.КУЛІЧЕНКО.

Він також повідомив, що міською, обласною владою і Міністерством транспорту і зв`язку України підписано меморандум з "Дніпро Авіа" під гарантії одного з великих банків, що компанія викупить цей аеропорт у держави за ринковою ціною і вкладе в його реконструкцію 1 млрд. 200 млн. грн. Але цей меморандум, зазначив міський голова, також ще не виконано.