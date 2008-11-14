Уряд затвердив проект реконструкції аеропорту ”Київ” (Жуляни)

Уряд своїм розпорядженням затвердив проект реконструкції міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни). Про це УНІАН повідомило Управління зі зв`язків із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

Реконструкція аеропорту передбачає модернізацію злітно-посадочної смуги, стернових доріжок і місць стоянки повітряних суден.

Загальна кошторисна вартість реконструкції аеропорту “Київ” – більш як 131 млн. грн. Термін проведення реконструкції - 18 місяців. Кошти на реконструкцію буде виділено з Державного бюджету.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день аеродром у Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) придатний до експлуатації повітряних суден типа Як-42 з обмеженнями за масою та інтенсивністю польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал має пропускну спроможність 300 пас./год.

Змінами до Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої постановою Кабінету міністрів України від 22 лютого 2008 р. №107, передбачаються заходи щодо підготовки аеропорту вартістю 231,4 млн. грн., зокрема, за рахунок коштів Держбюджету - 131,4 млн. грн., за рахунок інших джерел - 100,0 млн. грн.

Змінами до Порядку використання в 2008 році коштів, передбачених у Держбюджеті для реконструкції і ремонту аеропортів державної та комунальної власності (постанова Кабміну від 25.06.2008 №604), у 2008 р. передбачено 63,56 млн. грн. на реконструкцію аеродрому.