Лято: до 2012 року конфліктів у польському футболі більше не буде

Президент польського футбольного союзу (ПФС) Гжегож ЛЯТО переконаний, що конфліктів у польському футболі до 2012 року не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ЛЯТО заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

Г.ЛЯТО повідомив, що після обрання президентом ПФС він мав зустріч з міністром спорту Польщі, з яким обговорив питання подальшої співпраці. «Тому зараз я заявляю, що до 2012 року напевно не буде ніякого конфлікту між міністерством спорту Польщі та польським футбольним союзом”, - сказав Г.ЛЯТО.

Крім того, він звернув увагу на необхідність обов’язкової співпраці з урядом при підготовці до Євро-2012 зазначивши, що без участі уряду підготуватися до турніру неможливо.

Довідка УНІАН. 58 річний Г.ЛЯТО (колишній футболіст, тренер, член вищої палати парламенту Польщі - сенату) замінив 55 річного Міхала ЛІСТКЄВИЧА на посту голови Федерації футболу Польщі 30 жовтня 2008 року.