Президенти федерацій футболу України та Польщі впевнені в успішній підготовці Євро-2012

Президенти федерацій футболу України та Польщі Григорій СУРКІС та Гжегож ЛЯТО впевнені в успішній підготовці до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні під час спільної прес-конференції в Києві.

«Я не уявляю, щоб Україна чи Польща не збудували стадіони. Я упевнений, що Євро-2012 буде в Україні і Польщі», - сказав Г.ЛЯТО.

Він також висловив думку, що економічна криза не вплине на підготовку до турніру.

Зі свого боку Г.СУРКІС зауважив, що було б не чесно говорити, що криза не вплине на підготовку до чемпіонату. Однак він висловив сподівання, що економічні труднощі прискорять комплексні реформи в економіці України, що позитивно вплине на підготовку Євро-2012.

Відповідаючи на запитання журналістів Г.СУРКІС підкреслив: «Не сумнівайтеся, все зробимо. Я не звик, і колеги з УЄФА та Польщі також, братися за справу, яку не можна виконати. Я б краще сидів дома та виховував дітей і внуків».

Оптимізм президентів футбольних федерацій підтримав головний операційний директор Євро-2012 Мартін КАЛЕН. Він, зокрема, сказав: «Ми це зробимо. Ми проведемо Євро-2012 в Україні і Польщі».

М.КАЛЕН зазначив, що метою спільної роботи є підготовка найкращого футбольного турніру у 2012 році. «Не може бути такого, що Україна чи Польща не підготуються. Упевнений, що ми матимемо чотири прекрасних міста в Україні, чотири – у Польщі», - наголосив він.