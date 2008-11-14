Інвестори продовжують будівництво об’єктів Євро-2012 у Києві

Начальник управління з туризму Київської міської державної адміністрації Микола ГРИЦИК запевняє, що жоден інвестор будівництва об’єктів Євро-2012 не відмовляється від свого проекту в Києві у зв’язку з світовою економічною кризою та кризою в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ГРИЦИК повідомив сьогодні на прес-конференції в КМДА.

М.ГРИЦИК повідомив, що минулого тижня відбулася зустріч з інвесторами і на ній столична влада отримала запевнення, що криза не вплине на виконання підписаних зобов’язань інвесторів.

«На тому тижні за ініціативи Івана ВАСЮНИКА (віце-прем’єр-міністра І.ВАСЮНИКА) було проведено зустріч з 47 інвесторами безпосередньо в Кабінеті Міністрів, де ми вислухали їх, бо була тривога, і для того, щоб переконатись, як будуються об’єкти. І 6 з них виступили на цьому засіданні, від імені і своїх колег. В жодному виступі не прозвучало, що криза не дасть можливості будувати готелі», - поінформував М.ГРИЦИК.

За його словами, жоден об’єкт в Києві, що будують за кошти інвесторів, не викликає тривоги у столичної влади.

За даними М.ГРИЦИКА, в столиці зараз будується, зокрема, 55 готелів, які за вимогами УЄФА мають бути здані в експлуатацію до 2011 року. Зараз в Києві 22 об’єкти готельного господарства, з яких 3 п’ятизіркові, 9 – чотиризіркові, та 18 – тризіркові.

Також він повідомив, що до проведення Євро-2012 для забезпечення розміщення туристів передбачено також побудувати 6 нових гуртожитків при вишах міста. Також туристи будуть розміщуватись в молодіжному містечку на Трухановому острові.