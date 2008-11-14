УЄФА знизить вимоги до «зірковості» українських готелів?

Головний операційний директор Євро-2012 Мартін КАЛЕН заявив про те, що УЄФА має намір зменшити вимоги щодо кількості п’ятизіркових готелів, необхідних для проведення Євро-2012 в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Він також зазначив, що в Україні сьогодні з дводенним робочим візитом перебуває експерт УЄФА з питань розміщення Юрген МЮЛЛЕР, який разом із фахівцями Міністерства культури і туризму України відпрацьовує питання підготовки готелів.

«М.КАЛЕН поставив питання перед Юргеном МЮЛЛЕРОМ, щоб знизити планку (щодо кількості – УНІАН) п’ятизіркових готелів, які не зможуть використовуватися для Євро-2012», - сказав Г.СУРКІС.

Президент ФФУ підкреслив, що така пропозиція УЕФА свідчить про оперативність і прагматичність європейського футбольного союзу. «Це говорить про те, що УЄФА думає не лише про те, як провести турнір і отримати прибуток, а думає, як у подальшому всі ці об’єкти будуть використовуватися в кожному місті і в цілому по Україні», - зазначив Г.СУРКІС.

Крім того він повідомив, що через чотири місяці Україна повинна мати підписані контракти з усіма операторами готельного бізнесу щодо можливості розміщення учасників і гостей Євро-2012.