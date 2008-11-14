В УЄФА придумали нову модель управління підготовкою Євро-2012

Головний операційний директор Євро-2012 Мартін КАЛЕН презентував у Києві нову модель управління підготовкою турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

«М.КАЛЕН сьогодні презентував своє бачення моделі управління організаційним процесом підготовки Євро-2012, - сказав Г.СУРКІС.

Він додав, що українська і польська сторони погодилися з пропозицією М.КАЛЕНА і наразі почали працювати над її реалізацією.

Щодо подробиць нової моделі, то президент ФФУ зазначив, що вони будуть оприлюднені пізніше після затвердження виконкомом УЄФА. Однак, не зважаючи на це, він підкреслив, що «ми вже знаємо, яким шляхом підемо, які професійні кадри нам потрібні і які умови нашої спільної роботи, щоб пройти цей шлях підготовки до Євро-2012.

Крім цього, Г.СУРКІС звернув увагу на необхідність співпраці з урядами обох країн. «Враховуючи складний шлях, який нам потрібно пройти, потрібно виробити такий механізм управління, щоб він дозволив зробити уряди обох країн нашими (Федерації футболу України та Польщі – УНІАН) партнерами», - наголосив президент ФФУ.