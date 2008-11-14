Тимощук не продовжить контракт з «Зенітом» - ЗМІ

15:33, 14 листопада 2008
Футбол 2012
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Інтерес до українця проявляє «Баварія»

Як стало відомо виданню «Советский спорт» з неофіційних джерел, Анатолій Тимощук не прийняв пропозиції про підписання нового контракту з «Зенітом».

Нагадаємо, що напередодні радник президента пітерського клубу Костянтин Сарсанія заявив про те, що Тимощукові, так само як і форвардові Павлу Погребняку, запропоновані нові трирічні контракти.

Інтерес до Тимощука проявляє мюнхенська «Баварія» - у опорного півзахисника мюнхенців Марка Ван Боммеля 30 червня 2009 року закінчується контракт, і продовжувати його клуб не планує. Крім того, голландським півзахисником не дуже задоволений головний тренер команди Клінсманн. І варіант з українцем, трансферна ціна якого оцінюється в суму близько 15 мільйонів євро, розглядається як першочергова.

За нинішнього стану справ відхід Тимощука під час майбутнього трансферного вікна можна вважати ймовірним на 90 відсотків, відзначає видання.

 

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