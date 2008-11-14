Роналдо і Зідан запрошують Тимощука

Один з лідерів збірної України має взяти участь у традиційному доброчинному "матчі проти бідності", який організовують зірки світового футболу під егідою ООН.

Окрім Анатолія Тимощука, запрошення одержали інші відомі гравці: Жуніньйо (Ліон), Ельгера, Алексіс, Жигіч (всі - Валенсія), Валерон, Міста (обидва - Депортіво), Аранго, Трехо (обидва - Мальорка), Чіте, Люксен (обидва - Расинг), Лорен, Кабул (обидва - Портсмут), Макукула (Бенфіка).

Матч між друзями Зінедіна Зідана і Роналдо відбудеться 17 листопада в містечку Фес (Марокко). Як стало відомо, обслуговувати поєдинок буде знаменитий арбітр П’єрлуїджі Колліна, повідомляє Football.ua.