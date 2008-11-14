Керівники футбольних федерацій України і Польщі обговорять у Києві підготовку Євро-2012

Сьогодні, 14 листопада, у Києві керівництво Федерацій футболу України та Польщі обговорить із представниками УЄФА формат спільної структури, яка контролюватиме підготовку та проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Про це УНІАН повідомила компанія PL.2012, що координує підготовку Польщі до проведення Євро-2012.

«Ми будемо говорити про концепції спільної організаційної структури, яка буде контролювати підготовку та проведення чемпіонату 2012 року», - сказав заступник голови польської федерації футболу Адам ОЛЬКОВИЧ, якого цитують на порталі компанії.

Він додав, що виконавчий комітет УЄФА повинен затвердити остаточно цю структуру до 10 грудня.

За даними PL2012, новообраний глава Федерації футболу Польщі Гжегож ЛЯТО ще в четвер відбув в Україну, де зустрівся з українськими колегами й обговорив співпрацю при підготовці чемпіонату.

Довідка УНІАН. 58 річний Г.ЛЯТО (колишній футболіст, тренер, член вищої палати парламенту Польщі - сенату) замінив 55 річного Міхала ЛІСТКЄВИЧА на посту глави Федерації футболу Польщі 30 жовтня 2008 року.