Суркіс і Лято сьогодні у Києві проведуть спільну прес-конференцію

Президенти Федерації футболу України Григорій СУРКІС та Польського футбольного союзу Гжегож ЛЯТО сьогодні у Києві проведуть спільну прес-конференцію, присвячену підготовці України та Польщі до фінальної частини Євро-2012.

Як повідомили УНІАН в Інформ-службі ФФУ, зустріч із журналістами відбудеться у Будинку футболу і розпочнеться об 11.45.

Керівники національних федерацій повідомлять про підсумки дводенного візиту польської делегації до Києва та результати проведення низки двосторонніх засідань.

Необхідно відзначити, що свій перший закордонний візит після обрання 30 жовтня керівником ПФС Г.ЛЯТО здійснює саме в Україну.