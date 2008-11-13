Міносвіти, Мінспорту та ФФУ вирішили розвивати шкільний футбол

Міністерство освіти і науки України, Міністерство у справах сім’ї , молоді та спорту і Федерація футболу в рамках спільного семінару «Стан та перспективи розвитку шкільного футболу» сьогодні підписали Договір про взаємодію щодо розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах країни в 2009-2012 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, документ завізували президент ФФУ Григорій СУРКІС, перший заступник міністра освіти і науки Олександр ГРЕБЕЛЬНИК та заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Мирослав ДУТЧАК.

Коментуючи новий Договір, президент ФФУ Г.СУРКІС звернув увагу на його значення у вихованні здорового способу життя серед школярів та на те, що угоду укладено саме до 2012 року.

“Спільний проект «Урок футболу» ми вважаємо одним із найвагоміших чинників створення в Україні суспільно сприятливої футбольної атмосфери напередодні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року”, - підкреслив президент ФФУ, додавши, що Євро-2012 для молодіжного середовища та старшокласників є доволі привабливою і перспективною темою обговорення.

Г.СУРКІС нагадав, що Договір про впровадження в українських школах уроку футболу ФФУ та Міносвіти уклали в 2001 році й пролонгували наприкінці 2005-го. Міністерством було затверджено зміни до шкільної програми - 3 уроки фізкультури на тиждень замість двох, зі 105 учбових годин майже третина відводиться урокам з елементами футболу. При цьому програма розрахована на всі класи (раніше викладання стосувалося тільки 5-9 класів і займало лише 8 годин).

Реалізуючи ідею проведення уроків футболу, за словами президента ФФУ, вирішується кілька взаємопов’язаних завдань і, зокрема, матеріально-технічна та методична допомога системі освіти в забезпеченні шкільного спорту. “Однак найголовніше, соціальне завдання − пропаганда масового футболу як вагомого чинника у формуванні здорового способу життя дітей”, - зазначив він.

На важливому значенні футболу у пропаганді здорового способу життя та вихованні школярів акцентував увагу і перший заступник міністра освіти і науки. О.ГРЕБЕЛЬНИК, зокрема, висловив думку, що футбол, крім іншого, як командна гра, дисциплінує дітей, виховує у них почуття взаємопідтримки і взаємодопомоги.

Зі свого боку заступник міністра у справах сім’ї , молоді та спорту наголосив на необхідності збільшення часу для рухової активності школярів до 10-12 годин на тиждень, і саме цього, за його словами, вдасться досягти внаслідок реалізації підписаного Договору. "Цей Договір стане новою віхою у розвитку шкільного футболу в Україні", - підсумував М.ДУТЧАК.