Донецька міліція в рамках підготовки до Євро-2012 отримає 33 млн грн.

Міліції Донецької області в рамках програми підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде виділено 33 млн. грн.

Про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ. «Гроші можна необмежено використовувати, щоб можна було краще оснастити міліцію, але на сьогодні йдеться про те, що донецькій міліції планується виділити 33 млн. грн. на всю підготовку проведення Євро-2012», - сказав він. За словами М.КУП’ЯНСЬКОГО, згідно з програмою підготовки до чемпіонату, міліція вивчає досвід роботи з охорони громадського порядку під час проведення футбольних матчів в інших європейських країнах і, зокрема, в Польщі. «Вже виїжджала наша група представників до Польщі і дивилася, яка проводиться там робота з організації охорони громадського порядку під час проведення футбольних матчів», - сказав начальник обласного УВС. Крім того, він повідомив, що донецькими правоохоронцями «розроблений проект зі створення єдиного Центру управління нарядами при міському управлінні». «Нам це сьогодні дуже необхідне, оскільки, якщо ми матимемо такий центр, нам буде набагато краще і зручніше управляти всіма силами, які будуть задіяні в охороні громадського порядку», - пояснив М.КУП’ЯНСЬКИЙ. І додав: «Ми сподіваємося, що гроші на Центр будуть виділені. Ми підрахували - для того, щоб створити цей центр, нам необхідно десь 5 млн. грн.».