Коли йдеться про НСК ”Олімпійський”, можна обійтися без тендеру

Кабінет міністрів України дозволив закуповувати роботи, пов`язані з реконструкцією НСК «Олімпійський», без тендеру.

Текст відповідної постанови (від 5 листопада 2008 р. №986) розміщений на сайті Кабміну.

Зокрема, пункт 7 «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (постанова КМУ від 17 жовтня 2008 р. №921) доповнений абзацом “дослідницькі, науково-дослідні, проектні і демонтажні роботи, пов`язані з реконструкцією Національного спортивного комплексу “Олімпійський”.

Нагадаємо, в даному пункті вказаний перелік товарів і робіт, на які не розповсюджується положення про держзакупівлі.