Результати 1/4 Кубка України з футболу
10:15, 13 листопада 2008Футбол 2012
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До півфіналу проходять ...
Закінчилися матчі однієї четвертої Кубка України з футболу
Таврія - Металіст 1:2 (Ковпак 84 - Зезе 53, Тришович 79)
Сталь - Динамо 1:4 (Сабліч 54 автогол - Чернат 14, 27, Ярмоленко 36, 90+2)
Металлург Д - Ворскла 0:1 (Кравченко 4)
Нагадаємо, що раныше відбувся матч
Олександрія - Шахтар 1:2 (Казанюк 40 - Селезньов 32 пен., Гладкій 90+2)
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