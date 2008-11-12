КМДА створила робочу групу з підготовки готелів до Євро-2012

З метою оперативного вирішення нагальних питань, пов’язаних з будівництвом та введенням в експлуатацію готелів до Євро-2012 у Києві КМДА створила робочу групу, до складу якої увійшли представники усіх профільних підрозділів міськадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його інформацією, міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вже підписав відповідне розпорядження.

Основними завданнями робочої групи є проведення аналізу стану підготовки галузі готельного господарства та підготовки відповідних рекомендацій та пропозицій. Крім того, група покликана оперативно вирішувати і координувати заходи, які спрямовані на розв’язання проблем, пов’язаних з будівництвом і введенням в експлуатацію готелів, визначених Державною та Міською цільовими програмами підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Збиратиметься група щонайменше раз на місяць.

Згідно з розпорядженням, до складу робочої групи увійшли представники ГУ комунального господарства, ГУ земельних ресурсів, ГУ містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, ГУ контролю за благоустроєм міста Києва, ГУ охорони культурної спадщини, ГУ економіки та інвестицій, ГУ комунальної власності м. Києва, управління охорони навколишнього середовища, ГУ МНС України в м. Києві, ГУ МВС України в м. Києві, Київської міської санітарно-епідеміологічної станції, ВАТ АК «Київводоканал», АЕК «Київенерго», ВАТ «Київгаз» та КК «Київавтодор».

Головою робочої групи затверджено першого заступника голови КГГА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.