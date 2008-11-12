Мер Донецька: Мінтранс і ”Автодор” не виконали зобов`язання по ЧЄ-2012

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО звинувачує Міністерство транспорту і зв`язку України та Державну службу автомобільних доріг України ("Укравтодор") у невиконанні зобов`язань з підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, свої претензії до цих державних структур мер висловив вчора на зустрічі з журналістами.

«Ми в черговий раз інформуватимемо керівників держави про те, що Мінтранс і «Укравтодор» не виконують своїх зобов`язань з підготовки до Євро-2012», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, сьогодні «триває війна у нас з Міністерством транспорту і «Укравтодором» з питання фінансування доріг, які перебувають на балансі «Укравтодору» і які безпосередньо пов`язані з Євро-2009». За словами мера, заборгованість за вже виконаний обсяг робіт з будівництва об`їзної дороги навколо стадіону «Донбас-Арена», що будується, становить 17 млн. грн., а заборгованість за реконструкцію дороги, розширення бульвару ім. Шевченка, що також перебуває на балансі «Укравтодору», досягає 15 млн. грн.