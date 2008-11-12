До Львова прибули робітники та техніка для будівництва стадіону

Близько сотні працівників компанії «Азовінтекс» та 58 одиниць будівельної техніки прибули до Львова та розпочали дислокацію в районі ділянки для будівництва стадіону на перетині вул. Стрийської та Кільцевої.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, це перша партія будівельних потужностей компанії, які проведуть підготовчі та земляні роботи на ділянці, де повстане стадіон до Євро-2012.

Нагадаємо, 4 листопада конкурсна комісія щодо надання права на забудову територій для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 у Львові доручила управлінню капітального будівництва укласти угоду на початок будівництва стадіону.

В свою чергу, тендерний комітет Управління капітального будівництва ухвалив рішення звернутись до Міністерства економіки з проханням надати право на підписання угоди на будівництво стадіону на правах єдиного виконавця враховуючи важливість проекту та стислі терміни його реалізації.

Міністерство регіонального розвитку та будівництва провело нараду, на яку запросило трьох потенційних генеральних підрядників, що попередньо надали комплект документації та кошториси реалізації проекту – українську будівельну компанію «Азовінтекс», турецьку «Єдітепе» та архітектурне бюро Юрія Серьогіна, яке представляло німецьку компанію «Хохтіф».

7 листопада рішенням Міністерства економіки Львову було надано право на підписання угоди на правах єдиного виконавця для будівництва стадіону з ВАТ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс». Зі сторони генерального підрядника угода вже підписана. Для підписання угоди зі сторони УКБ міста необхідно здійснити ряд формальних процедур у Мінекономіки.

«Ми зняли останні перешкоди для початку будівництва і зараз введемо процес в ті графіки, які задекларували УЄФА. Нам вдалось оптимально швидко провести усі дозвільні процедури, оскільки до вирішення підключились і Мінекономіки, і Мінрегіонбуд, і віце-прем’єр Іван Васюник, і обласна влада. Зараз справа за будівельниками”, - сказав міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Щодо коштів, то він зазначив, що місто гарантувало будівництво стадіону і вестиме його наразі за бюджетні кошти. Але як тільки матиме інвестора, який виявить бажання фінансувати цей проект, угоду з генпідрядником буде переукладено.

“Я сподіваюсь, що робота конкурсної комісії у цьому напрямку дасть результат. Однак поки такого інвестора нема – гарантом будівництва є міська влада”, - підкреслив А.САДОВИЙ.