Результати тендеру по терміналу аеропорту «Львів» будуть до 25.11

Результати міжнародного тендеру з будівництва нового терміналу в аеропорту «Львів» будуть підбиті до 25 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

«Ми входимо в графік підготовки аеропортів до проведення Євро-2012. До 25 листопада будуть підбиті підсумки міжнародного тендеру на проектування інфраструктурної частини, тобто з будівництва нового терміналу в аеропорту «Львів»», - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, сьогодні на засіданні уряд прийняв постанову про створення сприятливих умов для реконструкції злітно-посадочної смуги аеропорту «Львів».

Віце-прем`єр повідомив, що відповідно до рішення уряду, Міністерству транспорту і зв`язку дозволено розділити проект реконструкції на кілька проектів, виділивши проведення земельних робіт і робіт по зведенню гідротехнічних споруд в окремий проект.

Крім того, за словами І.ВАСЮНИКА, Міністерству транспорту дозволено купувати послуги з процедури в одного учасника.